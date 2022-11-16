Osman Bey, Marmaracık’ı fethetti! “Marmaracık gayrı Türk’ün mülküdür!” Kuruluş Osman’da heyecan dorukta...

Kuruluş Osman'ın 104. Bölümünde, Osman Bey; ticaret yapmak için Marmaracık Hisarı yoluna düşen Bayındır Bey'i durdurdu ve planlarına dahil etti. Osman Bey'in "Marmaracık bugün Türk'e mülk olacak!" sözleriyle harekete geçen Bayındır Bey ise "Sen fetih de! Gaza de! Ardında durmayan kahrolsun Osman Bey! Eyvallah!" diyerek Osman Bey'e olan hürmetlerini gösterdi.