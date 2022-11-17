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    • Televizyon
    • 17.11.2022 20:58
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    • 17.11.2022 20:59
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    Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor? Duy Beni neden final yapıyor? Star TV fişini çekti! 20 bölüm süren serüven...

    STAR TV ekranlarında yer alan Duy Beni dizisi için kötü haber geldi. Bu akşam ekrana gelen bölümüyle macerasını tamamlayacak olan dizi, 20. bölümüyle final yapacak. İzleyiciler dizinin neden final yaptığını araştırmaya başladı. Peki, Duy Beni neden final yapıyor? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor?

    Star TV ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanan Duy Beni dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Peki, Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor? Duy Beni neden final yapıyor? İşte detaylar!

    DUY BENİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Duy Beni dizisinin final bölümünden görüntüler paylaşıldı. Perşembe günü ekrana gelecek bölümüyle macerasını tamamlayacak olan dizi, 20. bölümüyle final yapacak.

    'Duy Beni' dizisinin 20. final bölümünde; Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir.

    KANAT, EKİM'İN YANINDAN AYRILMIYOR

    Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

    Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.

        RIZA HAPİSTE

        Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.

        MEVLÜT SİLAHIYLA GENEL PROVADA

        Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?

        'Duy Beni' merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla 17 Kasım Perşembe akşamı Star'da.
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        Haberler Televizyon Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor? Duy Beni neden final yapıyor? Star TV fişini çekti! 20 bölüm süren serüven...
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