Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor? Duy Beni neden final yapıyor? Star TV fişini çekti! 20 bölüm süren serüven...

Star TV ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanan Duy Beni dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Peki, Duy Beni dizisi BİTTİ Mİ, final mi yapıyor? Duy Beni neden final yapıyor? İşte detaylar!
DUY BENİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Duy Beni dizisinin final bölümünden görüntüler paylaşıldı. Perşembe günü ekrana gelecek bölümüyle macerasını tamamlayacak olan dizi, 20. bölümüyle final yapacak.
'Duy Beni' dizisinin 20. final bölümünde; Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir.
KANAT, EKİM'İN YANINDAN AYRILMIYOR
Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.
Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.