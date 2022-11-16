Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

Yürek Çıkmazı 4. bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümü merakla beklenen dizi için üzen haber geldi. Her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin 4. bölümü bu akşam neden yok merak konusu oldu. 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı'nı göremeyen dizi severler nedenini araştırmaya koyuldu. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?