Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.11.2022 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2022 11:58
    ABONE OL

    Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    TRT1'in taze dizisi Yürek Çıkmazı bugün yok mu, neden yayınlanmıyor sorusu gündeme geldi. Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı hikayesi gerçek dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok?

    Yürek Çıkmazı 4. bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümü merakla beklenen dizi için üzen haber geldi. Her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin 4. bölümü bu akşam neden yok merak konusu oldu. 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı'nı göremeyen dizi severler nedenini araştırmaya koyuldu. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?

    YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yürek Çıkmazı bu akşamki TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin 4. bölüm yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor.

    Bugün TRT 1 ekranlarında saatler 20:00'ı gösterdiğinde Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya" yayınlanacak.

    İşte 16 Kasım TRT 1 yayın akışı;

    05:05 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:10 Benim Adım Melek
    08:40 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Yeşil Deniz
    15:30 Yürek Çıkmazı
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya"
    22:40 3'Te 3
    00:00 Yürek Çıkmazı
    02:40 Yeşil Deniz

        YÜREK ÇIKMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Yürek Çıkmazı dizisinin 4. bölümünün bir sonraki hafta 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

        YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

        Ayça Bingöl,
        Alp Navruz,
        İrem Helvacıoğlu,
        Mesut Akusta,
        Dilara Aksüyek,
        Cemal Toktaş,
        Bihter Dinçer,
        Erhan Alpay,
        İlayda Ildır.

        YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yürek Çıkmazı dizisinin bazı bölümleri İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Tanıtım fragmanında yer alan bazı bölgeler ise, Derbent Köyü'nün ismi geçerken, Konya'nın Derbent ilçesinde geçtiği de öğreniliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Televizyon Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!
            SON DAKİKA