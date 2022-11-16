Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

Yürek Çıkmazı 4. bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümü merakla beklenen dizi için üzen haber geldi. Her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin 4. bölümü bu akşam neden yok merak konusu oldu. 16 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı'nı göremeyen dizi severler nedenini araştırmaya koyuldu. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm, ne zaman, saat kaçta?
YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yürek Çıkmazı bu akşamki TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin 4. bölüm yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor.
Bugün TRT 1 ekranlarında saatler 20:00'ı gösterdiğinde Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya" yayınlanacak.
İşte 16 Kasım TRT 1 yayın akışı;
05:05 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:10 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:30 Yürek Çıkmazı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya"
22:40 3'Te 3
00:00 Yürek Çıkmazı
02:40 Yeşil Deniz