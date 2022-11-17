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    • Televizyon
    • 17.11.2022 10:38
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    • 17.11.2022 10:38
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    Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..." Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu!

    Yalı Çapkını dizisi heyecanla takip edilirken 9. bölümün ikinci fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. binlerce kişi yeni fragmanı izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte Yalı Çapkını 9. böllüm 2. fragmanı ve konu hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu! Seyran’ın başı belada!

    Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı sonunda geldi. Binlerce kişi tarafından takip edilen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Suna'yı halıya sarıp kaçıran Seyran ve Ferit'in başı bülyük belaya girecek. Suna'nın fragmnda Abi'nin evinde kaldığı ve aralarındaki samimiyetin arttığı görülüyor. İşte yeni fragman hakkında tüm detaylar...

    YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanının yayınlanmaısnın ardından Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm hakkında araştırmalar hızlandı.

    YALI ÇAPKINI FRAGMANI İZLE 🎬 9. bölüm 2. tanıtım videosu 📺

    Fragmanda Abi, Suna, Seyran, Pelo ve Ferit evde masada plan yaparken görülüyor. Babasının kendisini evlendirmek istemesi üzerine Suna Seyran'dan yardım istiyor.

    Bunun üzerine Ferit ve diğerleri de işin içine girerk Suna'ya yardım planı kuruyor.

    Fragman'da Ferit'in buldum diyerek söylediği fikir ise oldukça güldürdü.

        Emel Sayın'ın ikonik halıya sarılıp kaçırılma sahnesi akıllara geldi.

        Ferit ve Seyran evlerine halı alıyormuş gibi Sunay'ı halıya sararak evin içine sokuyorlar.

        Fakat Esme'nin durumu ağzından kaçırması üzerine Kazım Suna'nın nerede olduğunu öğreniyor.
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            Haberler Televizyon Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..." Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu!
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