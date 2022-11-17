Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..." Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu!

Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı sonunda geldi. Binlerce kişi tarafından takip edilen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Suna'yı halıya sarıp kaçıran Seyran ve Ferit'in başı bülyük belaya girecek. Suna'nın fragmnda Abi'nin evinde kaldığı ve aralarındaki samimiyetin arttığı görülüyor. İşte yeni fragman hakkında tüm detaylar...
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanının yayınlanmaısnın ardından Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm hakkında araştırmalar hızlandı.
Fragmanda Abi, Suna, Seyran, Pelo ve Ferit evde masada plan yaparken görülüyor. Babasının kendisini evlendirmek istemesi üzerine Suna Seyran'dan yardım istiyor.
Bunun üzerine Ferit ve diğerleri de işin içine girerk Suna'ya yardım planı kuruyor.
Fragman'da Ferit'in buldum diyerek söylediği fikir ise oldukça güldürdü.