Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..." Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu!

Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı sonunda geldi. Binlerce kişi tarafından takip edilen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Suna'yı halıya sarıp kaçıran Seyran ve Ferit'in başı bülyük belaya girecek. Suna'nın fragmnda Abi'nin evinde kaldığı ve aralarındaki samimiyetin arttığı görülüyor. İşte yeni fragman hakkında tüm detaylar...