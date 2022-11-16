32 yaşındaki İrem Helvacıoğlu’nun estetiksiz hali ortaya çıktı! Eski fotoğrafları ağızları açık bıraktı! Gören tanımakta zorlandı
32 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle izleyiciyle buluşan Helvacıoğlu'nun eski fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Estetiksiz haliyle hayranlarını hayrete düşüren ünlü oyuncu için "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali...
16.11.2022 00:47 - Son Güncelleme: 16.11.2022 00:47
Yürek Çıkmazı dizisinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, Mesut Akusta gibi isimlerle kamera karşısına geçen İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı.