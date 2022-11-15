8 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı'nın Kıvanç'ı Cemal Toktaş’ın gözünden sakındığı eşi de çok ünlü! Meğer Yargı’nın yıldızıyla...
Kadrosunda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, İlayda Ildır gibi isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde Kıvanç karakterini canlandıran Cemal Toktaş, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında en çok "Cemal Toktaş kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Toktaş'ın kendisi gibi ünlü olan eşinin Yargı, Hatıla Sevgili, Barda gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. İşte Cemal Toktaş'ın kendi gibi ünlü bir oyuncu olan 8 yıllık eşi...
15.11.2022 23:04 - Son Güncelleme: 15.11.2022 23:04
Yürek Çıkmazı dizisinde Kıvanç karakterini canlandıran Cemal Toktaş, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Kamera karşısına ilk kez Evlat isimli filmde canlandırdığı Barış karakteri ile geçen Cemal Toktaş hakkında en çok "Cemal Toktaş kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.