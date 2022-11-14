Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 14.11.2022 16:37
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    • 14.11.2022 16:39
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 14 KASIM 2022 | Kadir, karısı Kezban ve ailesi arasında kaldı! Son sözler söylenecek

    Esra Erol ATV canlı yayınında milyonları ekran başına kilitliyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kadir, karısı ile ailesi arasında kaldı… Bugün son sözler söylenecek! Fatmanur, evlerini bastı. Oğulları Oğuzcan’ı kaçırdı! Fatmanur ve Oğuzcan canlı yayında… 2 yıldır birlikte yaşadığım 2 çocuğumun annesi Fatma'yı, resmi nikahlı eşi boşamıyor... Sokak sokak kızını arayan gözü yaşlı, bir annenin Feryadı... "Eşim ve ailesi bana kumpas kurdu" diyen Serkan Bey'in iddiaları ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Kadir, karısı ile ailesi arasında kaldı… Bugün son sözler söylenecek!

    Fatmanur, evlerini bastı. Oğulları Oğuzcan'ı kaçırdı! Fatmanur ve Oğuzcan canlı yayında…

        2 yıldır birlikte yaşadığım 2 çocuğumun annesi Fatma'yı, resmi nikahlı eşi boşamıyor...

        Sokak sokak kızını arayan gözü yaşlı, bir annenin Feryadı...

        "Eşim ve ailesi bana kumpas kurdu" diyen Serkan Bey'in iddiaları!

        Esra Erol'da...

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 14 KASIM 2022 | Kadir, karısı Kezban ve ailesi arasında kaldı! Son sözler söylenecek
            SON DAKİKA