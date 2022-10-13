Esra Erol'da evlenen fenomen Songül Yıldırım, Serap Paköz'e katıldı o sözler olay! Caner Toygar nikah şahidi olmuştu: "Bir gece ayrı yatsam..."
Esra Erol ve Zuhal Topal'dan sonra fenomen Songül Yıldırım, Serap Paköz'e katıldı, o sözleri olay! İzdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Songül, şarkı söylemesiyle gündem olmuştu. 'Ne zaferinden bahsediyorsun' deyişi ile sesi hala kulaklarımızda olan gelin için "evlenemez" yorumları yapılıyordu, ancak o evlendi hatta şimdi boşanmak bile istiyor. Yıllar önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılan Songül Yılmaz burada hayalindeki eşi bulamayınca Esra Erol'la İzdivaç programına geçiş yapmıştı. Evlenen gelin adayı Songül şimdi de Serap Paköz'e katıldı! Fenomen Songül Yıldırım, kocasına sitem ederek "Bir gece bile ayrı yatsam boşanmak istiyor" dedi. İşte detaylar...
13.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 13.10.2022 16:26