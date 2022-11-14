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    • Televizyon
    • 14.11.2022 16:13
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    • 14.11.2022 16:13
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    Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Alparslan yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisini ekranlarda göremeyen izleyiciler, "Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularını merak edip araştırıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Alparslan yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisini ekranlarda göremeyen izleyiciler arama motoruna sarıldı. "Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Alparslan yeni bölüm ne zaman?" soruları sıklıkla merak edilip araştırılıyor. İşte cevabı haberimizde!

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un koronavirüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması nedeniyle yapım, 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.

    Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    ''Sevgili izleyicilerimiz,

    Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.

    Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.''

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek.

        Buna göre, sevilen dizinin 36. yeni bölümü 21 Kasım 2022 Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI | 14 KASIM 2022

        13:15 Yeşil Deniz

        16:05 Yürek Çıkmazı

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        23:15 Yürek Çıkmazı

        02:00 Yeşil Deniz

        04:30 Şehirden Uzakta

        ALPARSLAN SON BÖLÜM ÖZETİ

        Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölümünde; Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı.

        Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi?

        Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı?

        Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler.

        Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
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