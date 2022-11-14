Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Alparslan yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisini ekranlarda göremeyen izleyiciler arama motoruna sarıldı. "Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Alparslan yeni bölüm ne zaman?" soruları sıklıkla merak edilip araştırılıyor. İşte cevabı haberimizde!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?
Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un koronavirüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması nedeniyle yapım, 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.
Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Sevgili izleyicilerimiz,
Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.
Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.''