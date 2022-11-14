14 Kasım TV YAYIN AKIŞI 2022! Pazartesi ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

14 Kasım 2022 Pazartesi ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada internet arma motorlarında 'Bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte bugünkü televizyon yayın akışına göre ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Labirent: Son İsyan