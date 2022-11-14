14 Kasım TV YAYIN AKIŞI 2022! Pazartesi ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

14 Kasım 2022 Pazartesi ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada internet arma motorlarında 'Bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte bugünkü televizyon yayın akışına göre ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar...