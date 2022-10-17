5 çocuğunun annesi TOKİ için biriktirdiği 500 bin lirayı çaldı! Tekerlekli sandalyedeki eşini dövüp yasak aşkına kaçtı! Esra Erol'da...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında akılalmaz bir olay yaşandı. Programa İzmit'ten başvuran 42 yaşındaki Abdülbaki Çaku, 16 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi Cevriye Çaku'nun TOKİ için biriktirdikleri 500 bin lira değerindeki altınları da alarak Ömer Erdin'e kaçtığını belirtti. 2017 yılında yürüme yetisini kaybeden ve MS hastası olan Abdülbaki Bey, iki çocuğunun engelli olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı ve Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinin kendisine "Ben sevgilime gidiyorum" dediğini belirten Abdülbaki Bey'in anlattıkları izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...
17.10.2022 22:25 - Son Güncelleme: 17.10.2022 22:25
Esra Erol'da programına başvuran 2 yaşındaki Abdülbaki Çaku, Cevriye Çaku'nun evden kaçtığını belirterek yardım istedi.
Cevriye Çaku'nun kaçtıktan sonra eşinin başına bir şey geldiğinden korktuğunu dile getiren Abdülbaki Bey, karakola başvurduğunu söyledi.
Abdükbaki Bey, "Karım Cevriye, ev için biriktirdiğimiz 500 bin lira değerindeki altını aldı, Ömer'e kaçtı. Çocuklarımın geleceğini, hayallerini aldı. 'Ben altınların hepsini yedim, 6 adet kaldı' dedi. O altı bileziği de bana bırakmış. Sevgilisiyle internetten tanışmış. Sabahtan akşama kadar telefon elinde" dedi.