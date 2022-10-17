5 çocuğunun annesi TOKİ için biriktirdiği 500 bin lirayı çaldı! Tekerlekli sandalyedeki eşini dövüp yasak aşkına kaçtı! Esra Erol’da...

Abdükbaki Bey, "Karım Cevriye, ev için biriktirdiğimiz 500 bin lira değerindeki altını aldı, Ömer'e kaçtı. Çocuklarımın geleceğini, hayallerini aldı. 'Ben altınların hepsini yedim, 6 adet kaldı' dedi. O altı bileziği de bana bırakmış. Sevgilisiyle internetten tanışmış. Sabahtan akşama kadar telefon elinde" dedi.