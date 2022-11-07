'Seyran öldü' Ortalık Savaş alanı! Ferit ve Suna başını taşlara vuracak! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını'nda kan gövdeyi götürdü!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'gerçek hikaye' dediği Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle yine reytingleri kaptı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun yer aldığı sevilen dizi 8. bölüm fragamıyla yine adından söz ettirdi. İşte detaylar...
SUNA FERİT'E Mİ AŞIK?
Kız istemede Suna yerine Seyran'ı isteyen Ferit, Korhan ailesinin başına iş üstüne iş açmıştı. 1. bölüm itibariyle en çok konuşulan dizilerin başında gelen Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi görüyor.
Gaziantepli ailenin kızları Suna ve Seyran, Ferit yüzünden hiç ummadıkları şeyler yaşadı.
Ferit'in evlenmek için Suna'yı değil de Seyran'ı istemesiyle gelişen olaylarda son radde ürküttü.
SEYRAN ÖLECEK Mİ?
7. bölümde artık her şey yolunda dediğimiz anda Suna, eniştesi Ferit'in dudağına yaptı. Seyran buna şahit olunca ablasına hesap sordu. O esnada Kazım Ağa olanları duyunca kızları köşeye sıkıştırdı.