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    • 08.11.2022 09:28
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    • 08.11.2022 09:28
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    'Seyran öldü' Ortalık Savaş alanı! Ferit ve Suna başını taşlara vuracak! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını'nda kan gövdeyi götürdü!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm fragmanı izleyiciye saç baş yoldurttu. Seyran'ın haksız yere suçlanması herkesin sinirini hoplattı. Cuma akşamları Star'da yayınlanan fenomen dizinin son bölümünde yaşananlar şok etti. Ferit ile Suna'nın öpüşmesi Seyran'ın başına iş açtı. 8. bölüm fragmanında Kazım Ağa Seyran'ın boğazına yaptı. 'Seyran öldü' yorumları sosyal medyayı salladı. Peki neler oluyor? Ferit ve Suna başını taşlara vuracak!

    takvim.com.tr
    Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Yalı Çapkını’nda kan gövdeyi götürdü!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'gerçek hikaye' dediği Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle yine reytingleri kaptı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun yer aldığı sevilen dizi 8. bölüm fragamıyla yine adından söz ettirdi. İşte detaylar...

    SUNA FERİT'E Mİ AŞIK?

    Kız istemede Suna yerine Seyran'ı isteyen Ferit, Korhan ailesinin başına iş üstüne iş açmıştı. 1. bölüm itibariyle en çok konuşulan dizilerin başında gelen Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi görüyor.

    Gaziantepli ailenin kızları Suna ve Seyran, Ferit yüzünden hiç ummadıkları şeyler yaşadı.

    Ferit'in evlenmek için Suna'yı değil de Seyran'ı istemesiyle gelişen olaylarda son radde ürküttü.

    SEYRAN ÖLECEK Mİ?

    7. bölümde artık her şey yolunda dediğimiz anda Suna, eniştesi Ferit'in dudağına yaptı. Seyran buna şahit olunca ablasına hesap sordu. O esnada Kazım Ağa olanları duyunca kızları köşeye sıkıştırdı.

        Nedeni bilinmez ama Kazım Ağa Suna'nın yerine Seyran'ı boğazından tutarak şiddet uygulamaya başladı. 8. bölüm fragmanını izleyenler 'Seyran bu kez öldü' yorumu yaptı.

        YALI ÇAPKINI KİMİN HAYATI?

        Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.

        Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" dedi.
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        Haberler Televizyon 'Seyran öldü' Ortalık Savaş alanı! Ferit ve Suna başını taşlara vuracak! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını'nda kan gövdeyi götürdü!
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