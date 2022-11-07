Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! 'İntikamını alamadan öldü' Babasının katilini ararken pusuya düştü!

Baba dizisinde 23. bölüm ortalığı inletti. Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Baba'da bu hafta kan gövdeyi götürüyor. Babasının katilinin peşine düşen İlhan'ı zor günler bekliyor. Macit Koper'in canlandırdığı Ferit Karaçam'ın cenazesinin kalktığı dizide bu kez İlhan için iddialar ortaya atıldı. Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği İlhan karakteri son bölümde başından darbe alarak yerde kanlar içinde kalıyor. İşte detaylar...
BABA 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çöpköy'de Selahattin'in kuralları hayatı gittikçe zorlaştırırken, Emin herkesin umutlarını yeşerten bir hamle yapar fakat olaylar hiç beklenmedik bir noktaya ulaşır.
Kadir hiç istemediği bir şekilde Çöpköy halkıyla karşı karşıya gelir. Ummadığı bir anda tehdit altında kalan Firuze, istemeden de olsa Kadir'i ve Çöpköy'ü çok zor durumda bırakır.