18 yıl ağabeyine kavuşmuştu! Esra Erol’da şoke eden ihbar: “Hayat'ın babası İzzet değil!” Ortalık bir anda karıştı...

Doğduğu gün başka bir aileye evlatlık verilen 18 yıldır ailesini arayan genç kadının yaşadıkları Türkiye'yi ağlattı. Hayat, annesi Hülya Demir'i stüdyoya beklerken annesi, stüdyoya gelmemeyi tercih etti.
Biyolojik ailesinin yanına gelmek istememesine anlam veremeyen Hayat, babası İzzet Çember'in 'sen gel' demesi üzerine "Hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.
İZZET ÇEMBER STÜDYOYA GELMEDİ
Esra Erol'un ve kızının davetini geri çeviren İzzet Çember stüdyoya gelmeyi reddetti.