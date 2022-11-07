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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.11.2022 20:39
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    • 07.11.2022 20:55
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    18 yıl ağabeyine kavuşmuştu! Esra Erol’da şoke eden ihbar: “Hayat'ın babası İzzet değil!” Ortalık bir anda karıştı...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Hayat Bayram’ın hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Doğduğu gün başka bir aileye evlatlık verilen ve 18 yıldır ailesini arayan genç kadının kısa sürede biyolojik ailesine ulaşıldı. Ancak ne annesi ne de babası canlı yayına çıkmak istemedi. Hayat, anne ve babasını canlı yayına beklerken yıllar sonra ilk kez gördüğü ağabeyiyle stüdyoda kucaklaştı. Tüm bunların ardından programa gelen bir ihbar ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    “Hayat’ın babası İzzet değil!”

    Doğduğu gün başka bir aileye evlatlık verilen 18 yıldır ailesini arayan genç kadının yaşadıkları Türkiye'yi ağlattı. Hayat, annesi Hülya Demir'i stüdyoya beklerken annesi, stüdyoya gelmemeyi tercih etti.

    Biyolojik ailesinin yanına gelmek istememesine anlam veremeyen Hayat, babası İzzet Çember'in 'sen gel' demesi üzerine "Hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.

    İZZET ÇEMBER STÜDYOYA GELMEDİ
    Esra Erol'un ve kızının davetini geri çeviren İzzet Çember stüdyoya gelmeyi reddetti.

        Canlı yayına telefonla bağlanan baba İzzet Çember, bundan sonra kızını bırakmayacağını ve her zaman arkasında duracağını iddia etti.

        18 yıl sonra ağabeyi Alper'i bulan ve onunla hasret gideren Hayat, farklı bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Hayat'ın biyolojik babası İzzet değil" dedi. İzzet Çember ise bu iddianın gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

        Hayat'ın ağabeyi Alper ise "Biz artık daha fazlasını istemiyoruz" sözlerini kullandı.
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            Haberler Televizyon 18 yıl ağabeyine kavuşmuştu! Esra Erol’da şoke eden ihbar: “Hayat'ın babası İzzet değil!” Ortalık bir anda karıştı...
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