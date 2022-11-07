18 yıl ağabeyine kavuşmuştu! Esra Erol’da şoke eden ihbar: “Hayat'ın babası İzzet değil!” Ortalık bir anda karıştı...

18 yıl sonra ağabeyi Alper'i bulan ve onunla hasret gideren Hayat, farklı bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Hayat'ın biyolojik babası İzzet değil" dedi. İzzet Çember ise bu iddianın gerçek dışı olduğunu öne sürdü.