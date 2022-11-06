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    • Televizyon
    • 07.11.2022 15:22
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    • 07.11.2022 15:23
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    Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı! Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor!

    Yalı Çapkını 7. bölümüyle Cuma günü yayınlandı. Her hafta ilgi ile izlenen dizi son dönemlerin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Aşkı Memnu'dan sonra en çok konuşulan diziler kategorisine giren Yalı Çapkını son bölümüyle dengeleri alt üst etti. Fettan yenge İfakat'ın planı ortaya çıktı. Asuman ve Fuat çiftinin çocuğunun olmayacağı kesinleşti. Korhan Ailesi'ne yeni bir üyenin girmesini hedefleyen İfakat Suna'yı Fuat'a ayarlamaya çalışıyor. İşte yeni bölümlerden ipuçları...

    Yalı Çapkını’nda ayrılık kararı!

    Kimse bunu beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor! Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı. Star TV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Yalı Çapkını dizisinin 8. bölümü merakla bekleniyor. Faragmanın yayınlanmasıyla Korhan Ailesi'nin yaşadığı yalıda yer yerinden oynuyor. Suna'nın Ferit'i öpmesi Seyran'ı çıldırttı. Arada kalan Seyran'ın ne yapacağı henüz bilinmezken, İfakat'ın bambaşka planları var. İşte detaylar...

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Yalı Çapkını dizisi 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle Star'da yayınlanacak. Dizi ile ilgili bir çok detay gün yüzüne çıktı.

    YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK DEMİŞTİ!

    Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' diyerek 'Yalı Çapkını gerçek bir hikaye mi?' sorusundaki merakları giderdi.

    İFAKAT'IN HAİN PLANI BAKIN NEYMİŞ!

    Fuat ve Asuman'ın çocukları artık olmayacak. İfakat da Suna ile Fuat'ın arasını yapmaya çalışacak.

    7. bölümde Ferit ile Seyran gece yemeğe çıkıyor. İfakat, Suna'nın da geleceğini öğrenince Ferit'e Fuat'ı da çağırmasını söyledi.

        Ancak Asuman'ın bundan haberinin olmaması gerektiğini belirtti. Asuman Fuat'ı iş yemeğinde zannederken, Fuat Suna ve Seyran-Ferit çiftiyle gece eğlenmeye çıktı.

        İlerleyen bölümlerde Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in diziden ayrılabileceği düşünülüyor. Ya da Asuman'ın Suna Fuat ilişkisine göz yumacağı, Suna'nın Fuat'tan çocuk yapabileceği iddia ediliyor.

        YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALI BAKIN KİMİN ÇIKTI!

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un rol aldığı Yalı Çapkını Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.

        Herkes 'Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait.

        İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.
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        Haberler Televizyon Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı! Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor!
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