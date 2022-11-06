Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı! Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor!

Kimse bunu beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor! Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı. Star TV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Yalı Çapkını dizisinin 8. bölümü merakla bekleniyor. Faragmanın yayınlanmasıyla Korhan Ailesi'nin yaşadığı yalıda yer yerinden oynuyor. Suna'nın Ferit'i öpmesi Seyran'ı çıldırttı. Arada kalan Seyran'ın ne yapacağı henüz bilinmezken, İfakat'ın bambaşka planları var. İşte detaylar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Yalı Çapkını dizisi 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle Star'da yayınlanacak. Dizi ile ilgili bir çok detay gün yüzüne çıktı.
YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK DEMİŞTİ!
Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' diyerek 'Yalı Çapkını gerçek bir hikaye mi?' sorusundaki merakları giderdi.
İFAKAT'IN HAİN PLANI BAKIN NEYMİŞ!
Fuat ve Asuman'ın çocukları artık olmayacak. İfakat da Suna ile Fuat'ın arasını yapmaya çalışacak.
7. bölümde Ferit ile Seyran gece yemeğe çıkıyor. İfakat, Suna'nın da geleceğini öğrenince Ferit'e Fuat'ı da çağırmasını söyledi.