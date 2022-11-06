Yalı Çapkını’ndaki oyuncuların kıyafetleri ve fiyatlarına bakın! Seyran, Suna ve Gülgün’ün üzerindekilerinin ederi dudak uçuklattı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle geçtiğimiz Cuma günü yayınlandı. Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosu ve hikayesi kadar oyuncuların üzerindeki takı ve kıyafetler de çok konuşuluyor. Oyuncuların kıyafetleri ve fiyatlarına bakın! Seyran, Suna ve Gülgün'ün üzerindekilerinin ederi dudak uçuklattı!