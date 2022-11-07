Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.11.2022 17:43
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    • 07.11.2022 17:43
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 7 KASIM 2022 | Hayat'ın babası İzzet stüdyoya gelecek mi?

    Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Hayat'ın babası İzzet, stüdyoya gelecek mi? 18 yıllık hasret sona erecek mi? Hasan ile Nurten boşanacak mı? Yoksa, Nurten eve mi dönecek? Kadir'in kayıp eşi Kezban'ı Esra Erol buldu! Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE - TIKLA

    Hayat'ın babası İzzet, stüdyoya gelecek mi? 18 yıllık hasret sona erecek mi?


    Hasan ile Nurten boşanacak mı? Yoksa, Nurten eve mi dönecek?
        Bay Kemal’den de beter!
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 7 KASIM 2022 | Hayat'ın babası İzzet stüdyoya gelecek mi?
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