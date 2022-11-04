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Esra Erol'da Hayat hikayesiyle ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye'yi büyüledi! "Güzel ama akılsız.."

Reyting rekorları kıran Esra Erol'da isimli programda ekranlarda yer alan Hayat izleyenleri güzelliğiyle gönülleri fethetti. Yürek yakan hikayesiyle herkesi duygulandıran Hayat Türkiye'nin gündemine oturdu. Doğar doğmaz ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakıldı. 4 günlükken ise evlalık olarak verildi. Ailesinin 9 yaşında kendisine evlatlık olduğunu açıklamasının ardından biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Babasının '18 yaşına bastığında seni ben götüreceğim Esra Erol'a' demesi üzerine 18 yaşına kadar bekledi. 18 yaşına basar basmaz ise biyolojik ailesine hesap sormak için Esra Erol'a başvurdu. İşte Hayat'ın hikayesi...

takvim.com.tr
04.11.2022 15:30 - Son Güncelleme: 04.11.2022 15:31
Esra Erol’da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye’yi büyüledi! Evi barkı sattırır...

Esra Erol'da programında biyolojik ailesini aryan Hayat güzelliğiyle izleyenleri remen büyüledi.

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Esra Erol’da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye’yi büyüledi! Evi barkı sattırır...

Annesi Hülya Demir'in doğar doğmaz yetimhaneye vermesinin ardından 4 günllükken evlatlık olarak alındı.

Esra Erol’da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye’yi büyüledi! Evi barkı sattırır...

İyi bir şekilde büyütülen Hayat'ın üvey babasına olan benzerliği ise ağızları açık bıraktı. Gözlerinden yüz yapısına kadar üvey babasına benzetildi.

Esra Erol’da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye’yi büyüledi! Evi barkı sattırır...

Evlatlık alan ailesi Hayat'a evlatlık oldğunu 9 yaşında pedagog eşliğinde söyledi. Hayat ise o günden sonra ailesini araştırmaya başladı. Üvey babası ise 18 yaşında kendisinin onu Esra erol'a götüreceğini , o güne kadar beklemesini söyledi fakat Hayat 18 yaşına girene kadar babası vefat etti.

Esra Erol’da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye’yi büyüledi! Evi barkı sattırır...

18 yaşına giren Hayat hem evli hem de 1.5 aylık bebek sahibi olan bir anne. Beklediği günün gelmesinin ardından Esra Erol'a çıkarak biyolojik ailesini aramaya başladı. İzleyiciler ise onu terk eden ailesini aramasına sinirlenerek 'Güzellik var ama akıl yok', 'Seni bırakmışlar sen niye onları arıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

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