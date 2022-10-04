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Haberler Magazin Esra Erol'u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan'ın...

Esra Erol'u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan'ın...

Esra Erol'u Cennet Mahallesi'nde görenlerin nutku tutuldu meğer eskiden oyuncuymuş! Çağla Şıkel ile Alişan'ın gittiği otelde ortaya çıktığı sahne ile gündeme bomba gibi düşen başarılı sunucu Esra Erol, daha önce de ilk bölümü 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül oya dizisinde karşımıza çıkmıştı. İşte 40 yaşında ve ki çocuk annesi olan sevilen sunucu Esra Erol'un rol aldığı dizilerdeki halleri...

04.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.10.2022 13:28
Esra Erol’u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan’ın...

Esra Erol'u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan'ın gittiği otelde karşımıza çıkan Esra Erol eski haliyle gündeme bomba gibi düştü.

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Esra Erol’u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan’ın...

Atv ekranlarının sevilen yüzü, Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol'un yıllar önce figüran olarak rol aldığı dizilerdeki görüntüleri sosyal medya gündeminde.

Esra Erol’u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan’ın...

12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancası. Memleketi Sinop-Ayancık olan Esra Erol, ilk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunu.

Esra Erol’u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan’ın...

Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Esra Erol’u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan’ın...

2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Esra Erol'un İdris Ali ve Ömer adında iki erkek evladı var.

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