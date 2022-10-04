Esra Erol'u o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes dönüp bir daha baktı! Meğer oyuncuymuş, Çağla Şıkel ile Alişan'ın...
Esra Erol'u Cennet Mahallesi'nde görenlerin nutku tutuldu meğer eskiden oyuncuymuş! Çağla Şıkel ile Alişan'ın gittiği otelde ortaya çıktığı sahne ile gündeme bomba gibi düşen başarılı sunucu Esra Erol, daha önce de ilk bölümü 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül oya dizisinde karşımıza çıkmıştı. İşte 40 yaşında ve ki çocuk annesi olan sevilen sunucu Esra Erol'un rol aldığı dizilerdeki halleri...
04.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.10.2022 13:28