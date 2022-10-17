Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.10.2022 16:42
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    • 17.10.2022 16:43
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 17 EKİM 2022 | 32 yaşındaki Cansu'ya gönlünü kaptırdı, evini sattı, karısı sokağa attı...

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. 32 yaşındaki Cansu'ya gönlünü kaptırdı, 2 evini sattı, karısı sokağa attı... 57 yaşındaki Eniz Bey, Esra Erol'da canlı yayınında! Ayça'nın eşi İbrahim ve yanına kaçtığı Ezel, canlı yayında... Karısı Nazan, arkadaşı Serkan ile ortadan kayboldu. Karı - koca karşı karşıya... Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    32 yaşındaki Cansu'ya gönlünü kaptırdı, 2 evini sattı, karısı sokağa attı... 57 yaşındaki Eniz Bey, Esra Erol'da canlı yayınında!

    Ayça'nın eşi İbrahim ve yanına kaçtığı Ezel, canlı yayında...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 17 EKİM 2022 | 32 yaşındaki Cansu'ya gönlünü kaptırdı, evini sattı, karısı sokağa attı...
            SON DAKİKA