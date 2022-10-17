Kuruluş Osman 101. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Gayrı meydan bizimdir!"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 101. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kurtuluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına "Gayrı meydan bizimdir!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin 100. bölümünde; Kantakuzenos'un Konstantinapol'de kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmesi üzerine harekete geçer. Kantakuzenos, yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof olmuştur.
Kardeşi Saga'nın intikamını almak isteyen Olof, adamlarıyla Osman Bey'in oğlu Orhan'ı kaçırmak ister. İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla Osman Bey'in yönetimine geçen Makri Mevkii'nde ki köye saldırıp Hristiyan halkı katleder. Hristiyan tebaayı korumakla görevli Batur Bey ve Alplarını şehit eder.