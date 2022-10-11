78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla 7’nci evliliğini yapmıştı! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Melek cephesinde yeni gelişme! Esra Erol duyurdu...

"ONUN YÜZÜNDEN 3 GÜN CEZAEVİNDE YATTIM"

Şerafettin Amca, "Arkadaşlarımla kahvede otururken gözlerimi kapattı arkadaşlarıma da 'bu benim kocam' dedi. Bu kadın yüzünden uzaklaştırma aldım. Uzaklaştırma kararını ihlal edince onun yüzünden 3 gün cezaevinde yattım. Ayrıca bir de Melek evlendiği ilk gün eski kocasının fotoğrafını evimize koydu" diyerek herkesi şoke etti.