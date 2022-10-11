78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla 7’nci evliliğini yapmıştı! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Melek cephesinde yeni gelişme! Esra Erol duyurdu...

Esra Erol'da programına başvuran 43 yaşındaki Melek Karadağ, yedinci kocası Şerafettin Karadağ ile boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Melek Hanım, otobüs durağında tanışıp evlendiği 78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla aralarının çocukları tarafından bozulduğunu söyledi.
Melek Hanım'ın boşanma isteğini geri çevirmeyen Esra Erol'da Şerafettin Amca'yı canlı yayına getirdi.
"ONUN YÜZÜNDEN 3 GÜN CEZAEVİNDE YATTIM"
Şerafettin Amca, "Arkadaşlarımla kahvede otururken gözlerimi kapattı arkadaşlarıma da 'bu benim kocam' dedi. Bu kadın yüzünden uzaklaştırma aldım. Uzaklaştırma kararını ihlal edince onun yüzünden 3 gün cezaevinde yattım. Ayrıca bir de Melek evlendiği ilk gün eski kocasının fotoğrafını evimize koydu" diyerek herkesi şoke etti.