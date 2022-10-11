Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 11.10.2022 21:04
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    • 11.10.2022 21:20
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    78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla 7’nci evliliğini yapmıştı! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Melek cephesinde yeni gelişme! Esra Erol duyurdu...

    ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran 43 yaşındaki Melek Karadağ, yedinci kocası Şerafettin Karadağ ile boşanmak istediğini söyledi. Ancak ilerleyen günlerde Şerafettin Amca’nın ayrılmak istediğini onlarca kez dile getirmesine rağmen Melek Hanım kararından vazgeçti. Bugünkü canlı yayında ise son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol, Melek Hanım ile Şerafettin Amca’nın boşandığını duyurdu. İşte o anlar...

    Melek ile Şerafettin Amca boşandı

    Esra Erol'da programına başvuran 43 yaşındaki Melek Karadağ, yedinci kocası Şerafettin Karadağ ile boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Melek Hanım, otobüs durağında tanışıp evlendiği 78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla aralarının çocukları tarafından bozulduğunu söyledi.

    Melek Hanım'ın boşanma isteğini geri çevirmeyen Esra Erol'da Şerafettin Amca'yı canlı yayına getirdi.

    "ONUN YÜZÜNDEN 3 GÜN CEZAEVİNDE YATTIM"
    Şerafettin Amca, "Arkadaşlarımla kahvede otururken gözlerimi kapattı arkadaşlarıma da 'bu benim kocam' dedi. Bu kadın yüzünden uzaklaştırma aldım. Uzaklaştırma kararını ihlal edince onun yüzünden 3 gün cezaevinde yattım. Ayrıca bir de Melek evlendiği ilk gün eski kocasının fotoğrafını evimize koydu" diyerek herkesi şoke etti.

        AKILALMAZ İDDİA
        Canlı yayına bağlanan Şerafettin Amca'nın damadı Melek Hanım ile ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı. İddialar arasında Melek Hanım'ın evdeki eşyaları satıp hurdacılık yaptığı ve başka kişilerle görüştüğü yönündeydi.

        "BENİM ARKAMDA KORUYUCU MELEK YOK"
        Hatta hırsızlık yaptığı iddiaları ile karşı karşıya kalan Melek Hanım, her şeyi reddetti ve kendisini 'Benim arkamda koruyucu melek yok' diyerek de korumaya çalıştı.

        Tüm bunlar yaşanırken boşanmak için programa başvuran Melek Hanım, kararından vazgeçti. Ancak Şerafettin Amca boşanmakta ısrarlı olduğunu defalarca dile getirdi.

            BOŞANDILAR
            Bugünkü canlı yayında ise son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol, Melek Hanım ile Şerafettin Amca'nın boşandığını duyurdu.

            Melek Hanım kalacak bir yeri olmadığı için Şerafettin Amca'dan bir süre daha evinde kalmak istediğini belirtti. Şerafettin Amca Esra Erol'un ısrarı sonrası Melek Hanım'ın evinde bir süre kalmasını kabul etti.

            İşte o anlar...
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            Haberler Televizyon 78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla 7’nci evliliğini yapmıştı! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Melek cephesinde yeni gelişme! Esra Erol duyurdu...
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