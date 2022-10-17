Öldü denilen ünlü oyuncu yuvaya geri döndü! Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 transfer sürprizi! İzleyicinin bam teline basılmıştı 'Hoş Geldin'

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki dizi Alparslan Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin takipçilerine müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun yeniden diziye katıldığı açıklandı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu'ya dönen flaş isim kim?
Alparslan Büyük Selçuklu 32. bölümüyle 17 Ekim 2022 Pazartesi akşamı saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak.
Dizinin sezon finalinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı, projede ayrılmıştı.