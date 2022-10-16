STAR - YOUTUBE YALI ÇAPKINI son bölüm TEKRAR izle kesintisiz, reklamsız full tamamı! 📺Yalı Çapkını dizisi 4. bölüm İZLE

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını 4. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuldu. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını dizisi 4. bölüm İZLE | STAR - YOUTUBE YALI ÇAPKINI son bölüm TEKRAR izle kesintisiz, reklamsız full tamamı!
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.