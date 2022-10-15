Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir? Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı?

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şevket Çoruh 30 Haziran 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Artvinli olan Çoruh ailenin tek çocuğudur. Şevket Çoruh'un annesi terzi, babası ise dolmuş şoförüdür. Ünlü oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Üsküdar Taşmektep İlkokulunda almıştır.

Şevket Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de yaşamıştır. Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Çoruh, lise hayatından sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından bu yana farklı tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi imkanları ile İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne ismini verdiği tiyatroyu açtı. Müjdat Gezen Baba Sahne Tiyatrosu'nun açılışında Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi olarak kabul edilen ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretmiştir.