Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir? Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı?

Arka Sokaklar dizisi, 14 Ekim Cuma akşamı 17. sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni sezonunda gözler Şevket Çoruh'u aradı. Mesut Komiser rolüne hayat veren ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlamıştı. Peki Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir? İşte Şevket Çoruh'tan açıklama!
ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN ÇIKTI MI?
Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı yayınladı.
ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. '' ifadelerine yer verdi.