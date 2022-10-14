Yalı Çapkını'nın alımlı Sultan'ı İrem Altuğ bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Meğer Emre Altuğ ile...
Ihlamurlar Altında, Çukur, Kalp Yarası gibi yapımlarda rol alan İrem Altuğ, son olarak Yalı Çapkını dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı dizide Sultan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle İrem Altuğ'un Emre Altuğ ile akraba olup olmadığı merak edildi. Bunun üzerine her iki oyuncunun da memleketi araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "İrem Altuğ aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Altuğ'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İrem Altuğ'un memleketi...
14.10.2022 22:19 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:19
İREM ALTUĞ KİMDİR?
Bir derginin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci olan İrem Altuğ, 1998 yılına kadar 40'a yakın reklam filmlerinde oynadı.
Ardından birçok yapımda rol alan oyuncu, son olarak Yalı Çapkını dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı dizide Sultan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.