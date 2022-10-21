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    • Magazin
    • 21.10.2022 16:53
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    • 21.10.2022 16:54
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    Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne?

    Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını 5. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi bir süredir merakla bekleniyordu. İzleyiciler dizi hakkında araştırmalara başladı. Peki Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?

    Yalı Çapkını konusu ne, oyuncuları kimler?

    STAR TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını 5. bölümüyle 21 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. Dizi başlar başlamaz izleyiciler de araştırmalara koyuldu. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı dizi ilk bölümüyle bile yoğun ilgi gördü. Gaziantepli Korhan Ailesi'nin hikayesinin konu edinen dizi artık her Cuma izleyicisiyle buluşacak. Peki Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?

    YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

    SEYRAN – AFRA SARAÇOĞLU

    FERİT – MERT RAMAZAN DEMİR

    HALİS AĞA - ÇETİN TEKİNDOR

    HATTUÇ – ŞERİF SEZER

    İFAKAT – GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

    ORHAN - EMRE ALTUĞ

    GÜLGÜN - GÖZDE KANSU

    ABİDİN - ERSİN ARICI

    SUNA – BERİL POZAM

    FUAT - DOĞUKAN POLAT

    SULTAN- İREM ALTUĞ

    ASUMAN – ÖZNUR SERÇELER

    ŞEFİKA – HÜLYA DUYAR

    KAZIM – DİREN POLATOĞULLARI

    ESME – SEZİN BOZACI

    LATİF – YİĞİT TUNCAY

    YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

    Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        YALI ÇAPKINI UYARLAMA MI?

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanmadır.
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        Haberler Magazin Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne?
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