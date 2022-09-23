Yalı Çapkını konusu gerçek mi, kimin hikayesi? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı!

YALI ÇAPKINI KONUSU GERÇEK Mİ, HİKAYE Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanmıştır.

Budayıcıoğlu '' Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.' diyerek merakları giderdi.