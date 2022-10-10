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    • Televizyon
    • 10.10.2022 16:54
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    • 10.10.2022 16:54
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 10 EKİM 2022 | Melek 7. kocası Şerafettin'den boşandı mı?

    Atv canlı yayın Esra Erol'da... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bir mucize daha gerçek oldu mu? Beyza ailesini bulacak mı? Melek, 7. kocası Şerafettin'den boşandı mı? Yoksa yine mi vazgeçti? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Melek 7. kocası Şerafettin'den boşandı mı? Yoksa yine mi vazgeçti?

    Bir mucize daha gerçek oldu mu?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 10 EKİM 2022 | Melek 7. kocası Şerafettin'den boşandı mı?
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