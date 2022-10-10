Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden yok? Çağlar Çorumlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı, neden? Güldür Güldür yeni sezon oyuncu LİSTESİ!

Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı.