Show TV'nin eğlence programı Güldür Güldür 10. sezonu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Programın yeni afişini yayınlanırken, en sevilen oyuncularından Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun yer almaması şaşırttı. Peki Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden yok? Çağlar Çorumlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı, neden? Güldür Güldür yeni sezon oyuncu LİSTESİ haberimizde!
GÜLDÜR GÜLDÜR ÇAĞLAR ÇORUMLU NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Yeni yüzler dikkat çekerken Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun olmaması gözlerden kaçmadı. İki ünlü ismin de programın yeni bölümlerinde yer almayacağı ortaya çıktı.
Öte yandan Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler yeniden kadroya katıldı.
ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977, Merzifon, Amasya doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
4 Aralık 1977'de Merzifon'da doğdu. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı.