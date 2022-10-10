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    • Magazin
    • 10.10.2022 17:56
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    • 10.10.2022 17:56
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    Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden yok? Çağlar Çorumlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı, neden? Güldür Güldür yeni sezon oyuncu LİSTESİ!

    Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da yeni sezon afişi yayınlandı. Afişte iki ünlü oyuncunun yer almaması şaşırttı. Çağlar Çorumlu'nun sevenleri ünlü ismin yeni sezonda Güldür Güldür'de olup olmayacağını merak ediyor. Peki Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden yok? Çağlar Çorumlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı, neden? İşte Güldür Güldür yeni sezon oyuncu LİSTESİ!

    GÜLDÜR GÜLDÜR ÇAĞLAR ÇORUMLU NEDEN YOK?

    Show TV'nin eğlence programı Güldür Güldür 10. sezonu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Programın yeni afişini yayınlanırken, en sevilen oyuncularından Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun yer almaması şaşırttı. Peki Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden yok? Çağlar Çorumlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı, neden? Güldür Güldür yeni sezon oyuncu LİSTESİ haberimizde!

    GÜLDÜR GÜLDÜR ÇAĞLAR ÇORUMLU NEDEN YOK, AYRILDI MI?

    Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Yeni yüzler dikkat çekerken Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun olmaması gözlerden kaçmadı. İki ünlü ismin de programın yeni bölümlerinde yer almayacağı ortaya çıktı.

    Öte yandan Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler yeniden kadroya katıldı.

    ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

    Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977, Merzifon, Amasya doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

    4 Aralık 1977'de Merzifon'da doğdu. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı.

        Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

        Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı.

        "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.

        Çağlar Çorumlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür.

        Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

        Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.
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