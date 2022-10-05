Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 06.10.2022 01:30
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    • 06.10.2022 01:37
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    5 çocuğuyla 30 yıllık eşini terk eden Nurcan’a Esra Erol ulaştı! Gerçek canlı yayına bomba gibi düştü! Annesinin cevabı kızını gözyaşlarına boğdu

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına babası Ömer Kutluay ile başvuran Cemile Kutluay, annesi Nurcan Kutluay’ın evi terk ettiğini ve nerede olduğunu bilmediklerini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol’un ulaştığı 5 çocuk annesi Nurcan Hanım ise bugünkü canlı yayında kızı ve eşiyle yüzleşti. Nurcan Hanım’ın söyledikleri kızı Cemile Hanım’ı gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...

    Gerçek canlı yayına bomba gibi düştü! Eşini ve çocuklarını terk etmişti

    5 çocuk annesi Nurcan Kutluay, 8 ay önce 30 yıllık eşi Ömer Kutluay ile kavga ederek evi terk etti. Bunun üzerine Nurcan Hanım'ın kızı Cemile Kutluay, babası Ömer Bey ile Esra Erol'da programına başvurarak annesinin bulunması için yardım istedi.

    Esra Erol'un ulaştığı 5 çocuk annesi Nurcan Hanım ise bugünkü canlı yayında kızı ve eşiyle yüzleşti. Nurcan Hanım, "Eşimle anlaşamıyorduk. Her sene bir kere karakolluk olduk. Araştırıp, görebilirsiniz" diyerek Ömer Bey ile sorunlar yaşadığını söyledi.

    Cemile Hanım bunun üzerine annesine "Babamla kavgalıydın madem bizi niye terk ettin?" sorusunu yöneltti. Nurcan Hanım da kızının sokak ortasında kendisine "Annem değilsin" şeklinde bağırdığını iddia etti.

        Konuya açıklık getiren Cemile Hanım, "Sokakta söylenmemesi gereken bir şey söyledi. Ben de 'Bunu söylüyorsan benim annem değilsin' dedim" ifadelerini kullandı.

        Nurcan Hanım, eşi ve kızının "Kimin yanındasın?" sorusuna da sert çıkarak "Sizin kafanız bu şekilde çalışıyor" diye sitem etti.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"
        Ömer Bey, eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek "15 yıl önce ben ve çocuklarım bıçaklandık. Eşim darp edildi. Kötü bir olay yaşadık. Eşim tedavi olmadı. Onun da ihtiyacı var benim de" şeklinde konuştu.

            Öte yandan Ömer Bey, "Bir gün baskın yaptıysam, eşimi dövdüysem, onların evine gidip tehdit ettiysem kaynanama söyleyin bağlansın" diyerek şiddet iddiaları yalanladı.

            GERÇEK CANLI YAYINA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
            Nurcan Hanım, Esra Erol'un "Şu an bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz kişiyle dini nikah yaptınız mı?" sorusuna "Dini nikah yaptım" dedi.

            Cemile Hanım, annesinin bu yanıtı üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.
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            Haberler Televizyon 5 çocuğuyla 30 yıllık eşini terk eden Nurcan’a Esra Erol ulaştı! Gerçek canlı yayına bomba gibi düştü! Annesinin cevabı kızını gözyaşlarına boğdu
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