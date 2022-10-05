5 çocuğuyla 30 yıllık eşini terk eden Nurcan’a Esra Erol ulaştı! Gerçek canlı yayına bomba gibi düştü! Annesinin cevabı kızını gözyaşlarına boğdu

5 çocuk annesi Nurcan Kutluay, 8 ay önce 30 yıllık eşi Ömer Kutluay ile kavga ederek evi terk etti. Bunun üzerine Nurcan Hanım'ın kızı Cemile Kutluay, babası Ömer Bey ile Esra Erol'da programına başvurarak annesinin bulunması için yardım istedi.
Esra Erol'un ulaştığı 5 çocuk annesi Nurcan Hanım ise bugünkü canlı yayında kızı ve eşiyle yüzleşti. Nurcan Hanım, "Eşimle anlaşamıyorduk. Her sene bir kere karakolluk olduk. Araştırıp, görebilirsiniz" diyerek Ömer Bey ile sorunlar yaşadığını söyledi.
Cemile Hanım bunun üzerine annesine "Babamla kavgalıydın madem bizi niye terk ettin?" sorusunu yöneltti. Nurcan Hanım da kızının sokak ortasında kendisine "Annem değilsin" şeklinde bağırdığını iddia etti.