5 çocuğuyla 30 yıllık eşini terk eden Nurcan’a Esra Erol ulaştı! Gerçek canlı yayına bomba gibi düştü! Annesinin cevabı kızını gözyaşlarına boğdu

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Ömer Bey, eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek "15 yıl önce ben ve çocuklarım bıçaklandık. Eşim darp edildi. Kötü bir olay yaşadık. Eşim tedavi olmadı. Onun da ihtiyacı var benim de" şeklinde konuştu.