40 yıllık eşi 24 senelik komşusuyla kaçmıştı! 4 çocuk 9 torunu olan çift Esra Erol’da yüzleşti! Yasak aşkıyla ilgili o ihbar şoke etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Sümbül Bozkurt, 40 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Erdal Bozkurt'un 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıklayarak yardım istedi.
Programa telefonla bağlanan Erdal Bey "Ben 20 seneden beri Şerife ile birlikteyim. 20 yıldır Şerife'yi çok seviyorum. Onunla beraber kaçtım. Kaç kez boşanalım dedim ama beni dinlemedi" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında büyük yüzleşme! 40 yıllık eşi komşusuyla kaçmıştı | VİDEO
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
Eşinin başvurusunun ardından Esra Erol'da programına katılan Erdal Bozkurt, bugünkü canlı yayında Sümbül Hanım'la yüzleşti.