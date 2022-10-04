40 yıllık eşi 24 senelik komşusuyla kaçmıştı! 4 çocuk 9 torunu olan çift Esra Erol’da yüzleşti! Yasak aşkıyla ilgili o ihbar şoke etti

"BENİM DE HERKESİN DE YUVASINI YIKTI"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici şunları söyledi: "Şerife Akdoğan, herkesin yuvasını yıktı. Bunu yapmadığı insan kalmadı. Tefeci bu kadın her pislik var bunda. Faizle para veriyor. Araştırabilirsiniz. Şerife'nin parası çok ödesin bir zahmet. Eşimden 10-15 yıl önce ayrıldım bu kadın yüzünden ama barıştım tekrar eşimle"