Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 05.10.2022 00:29
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    • 05.10.2022 01:13
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    40 yıllık eşi 24 senelik komşusuyla kaçmıştı! 4 çocuk 9 torunu olan çift Esra Erol’da yüzleşti! Yasak aşkıyla ilgili o ihbar şoke etti

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Sümbül Bozkurt, 40 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Erdal Bozkurt’un 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıkladı. 4 çocuk 9 torun sahibi Sümbül Hanım, bugünkü canlı yayında ise eşiyle yüzleşti. Canlı yayına çıkan Erdal Bozkurt, eşiyle yüzleşirken sinirlerine hakim olamadı. Ortaya ise atılan iddia herkesi şoke etti! İşte ayrıntılar...

    Canlı yayında büyük yüzleşme! 40 yıllık eşi komşusuyla kaçmıştı...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Sümbül Bozkurt, 40 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Erdal Bozkurt'un 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıklayarak yardım istedi.

    Programa telefonla bağlanan Erdal Bey "Ben 20 seneden beri Şerife ile birlikteyim. 20 yıldır Şerife'yi çok seviyorum. Onunla beraber kaçtım. Kaç kez boşanalım dedim ama beni dinlemedi" ifadelerini kullandı.

    Canlı yayında büyük yüzleşme! 40 yıllık eşi komşusuyla kaçmıştı | VİDEO

    CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
    Eşinin başvurusunun ardından Esra Erol'da programına katılan Erdal Bozkurt, bugünkü canlı yayında Sümbül Hanım'la yüzleşti.

        Canlı yayına bağlanan çiftin çocukları, "Artık bizim babamız değilsin" ifadelerini kullandı.

        Sümbül Hanım da "Ben seni boşamıyorum. Bitti! Hadi yürü! Çekişmeli mahkemede görüşürüz. Böyle ciğeri beş para etmeyen erkek için kırk yılımı harcamışım" şeklinde konuştu.

        Boşanma şartlarını söyleyen Sümbül Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce borçlarını ödesin. Evi tapularını üstüme geçirecek. 40 senelik tazminatı da ödeyecek"

            HERKESİ ŞAŞIRTAN İDDİA!
            Stüdyoda tansiyon yükselirken ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Gelen ihbarlarda Erdal Bey'in 20 yıllık sevgilisinin tefeci olduğu ileri sürüldü.

            "BENİM DE HERKESİN DE YUVASINI YIKTI"
            İsmini vermek istemeyen bir izleyici şunları söyledi: "Şerife Akdoğan, herkesin yuvasını yıktı. Bunu yapmadığı insan kalmadı. Tefeci bu kadın her pislik var bunda. Faizle para veriyor. Araştırabilirsiniz. Şerife'nin parası çok ödesin bir zahmet. Eşimden 10-15 yıl önce ayrıldım bu kadın yüzünden ama barıştım tekrar eşimle"

            4 çocuk 9 torunu olan çift Esra Erol'da yüzleşti!
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            Haberler Televizyon 40 yıllık eşi 24 senelik komşusuyla kaçmıştı! 4 çocuk 9 torunu olan çift Esra Erol’da yüzleşti! Yasak aşkıyla ilgili o ihbar şoke etti
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