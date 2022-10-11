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    • Televizyon
    • 11.10.2022 11:03
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    • 11.10.2022 11:03
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    Seversin final bölümü kesintisiz tek parça FULL- Kanal D İZLE - Seversin 20. bölüm FİNAL BÖLÜMÜ canlı izle 📺

    Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Seversin, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile TV'de yerini alıyor. Dizinin final kararı aldığı öen sürülüyor. Öte yandan 3 Ekim günü saat 20:00'de yayımlanması beklenen dizi, beklenen saatte yayında yer almadı.

    takvim.com.tr
    Seversin 20. bölüm FİNAL BÖLÜMÜ canlı izle

    Seversin dizisi her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrollerinde ise İlayda Alişan ile Burak Yörük yer alıyor. Seversin final bölümü bugün mü? Seversin final bölümünde neler olacak? İşte merak edilenler...

    www.kanald.com.tr/canli-yayin

    SEVERSİN 20. BÖLÜM FİNAL KANAL D CANLI İZLE

    SEVERSİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    1 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi 20 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım final kararı aldı.

        Romantik komedi türündeki yapım Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hikayesine odaklanıyordu.

        SEVERSİN FİNAL Mİ?

        Yaz aylarında macerasına başlayan Seversin dizisinin final kararı aldığı gazeteci Birsen Altuntaş tarafından ifade edildi. Altuntaş, dizinin 20. bölümde ekrana veda edeceğini yazdı. Dizinin 10 Ekim Pazartesi yani bugün final yapması bekleniyor.
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        Haberler Televizyon Seversin final bölümü kesintisiz tek parça FULL- Kanal D İZLE - Seversin 20. bölüm FİNAL BÖLÜMÜ canlı izle 📺
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