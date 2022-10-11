Seversin final bölümü kesintisiz tek parça FULL- Kanal D İZLE - Seversin 20. bölüm FİNAL BÖLÜMÜ canlı izle 📺

Seversin dizisi her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrollerinde ise İlayda Alişan ile Burak Yörük yer alıyor. Seversin final bölümü bugün mü? Seversin final bölümünde neler olacak? İşte merak edilenler...