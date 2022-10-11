Seversin final bölümü kesintisiz tek parça FULL- Kanal D İZLE - Seversin 20. bölüm FİNAL BÖLÜMÜ canlı izle 📺

Seversin dizisi her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrollerinde ise İlayda Alişan ile Burak Yörük yer alıyor. Seversin final bölümü bugün mü? Seversin final bölümünde neler olacak? İşte merak edilenler...
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SEVERSİN 20. BÖLÜM FİNAL KANAL D CANLI İZLE
SEVERSİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
1 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi 20 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım final kararı aldı.