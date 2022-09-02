Esra Erol'da canlı yayınında peş peşe gerçekleşen mucize! Türkiye o anlara kilitlendi! Kadir, annesini ararken babasını da buldu.

Baba Hikmet, "Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddebilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun." diyerek geçmişte yaptığı hatadan dolayı Kadir'den özür diledi.