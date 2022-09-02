Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi o tarihte ekranlarda! EDHO'nun Hızır'ı bomba gibi dönüyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i ortalığı sallayacak!

Ben Bu Cihaza Sığmazam dizisi başrolünde Oktay Kaynarca ve usta oyuncu kadrosu ile yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın hayranları ve EDHO dizisini özleyenler bu müjdden sonra konu hakkında araştırmlarını hızlandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yayın tarihi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON NE ZAMAN?
Oktay Kaynarca'nın seyirci alışkanlığından dolayı başından beri salı günü yayınlanması istediği dizisi (yeni bir değişiklik olmazsa) kulislerde konuşulan bilgilere göre 20 Eylül Salı günü yayınlanacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda ise, Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) ve Eren Vurdem (Azamet) gibi başarılı isimler yer alıyor.