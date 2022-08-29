Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 30.08.2022 17:09
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    • 30.08.2022 17:10
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 30 Ağustos 2022 | "Hayatından endişe ediyorum" demişti! Yüzde 75 engelli İlknur stüdyoda!

    Esra Erol'da Atv canlı yayın... Hasret bitti, Esra Erol Atv canlı yayınında kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol, yeni sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak, anne ve babaların feryatları, aşıkların kavuşma hikayeleri yer alacak. Ailesi "Hayatından endişe ediyorum" demişti. Yüzde 75 engelli İlknur, Esra Erol'da stüdyosunda...

    ESRA EROL CANLI YAYIN!

    Atv canlı yayın... Hasret bitti, Esra Erol Atv canlı yayınında kaldığı yerden devam ediyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da canlı yayınında.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    "Hayatından endişe ediyorum" demişti! Yüzde 75 engelli İlknur stüdyoda!

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 30 Ağustos 2022 | "Hayatından endişe ediyorum" demişti! Yüzde 75 engelli İlknur stüdyoda!
                SON DAKİKA