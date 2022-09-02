Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altını kim aldı?

2 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler araştırmalara başladı. Peki, 2 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu