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    • Televizyon
    • 03.09.2022 10:23
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    • 03.09.2022 10:23
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    Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altını kim aldı?

    2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta gelinlerin en güzel yemeği yapmak için mücadele ettiği programda bir kişi mutlu sona ulaşıyor. Haftanın birincisi bilezik ödülüne kavuşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    2 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler araştırmalara başladı. Peki, 2 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu

    GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta, 2 Eylül puan durumu açıklanmadı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM SEÇİLDİ?

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar netleşince haberimize eklenecektir.

        1 EYLÜL PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

        1 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 17 puanla Sibel oldu.

        1 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        1 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 17 puanla Sibel oldu.
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        Haberler Televizyon Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altını kim aldı?
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