Haberler Haber Videoları Esra Erol'da canlı yayınında peş peşe gerçekleşen mucize! Türkiye o anlara kilitlendi! Kadir, annesini ararken babasını da buldu

Esra Erol'da canlı yayınında peş peşe gerçekleşen mucize! Türkiye o anlara kilitlendi! Kadir, annesini ararken babasını da buldu

Esra Erol'da canlı yayınında peş peşe gerçekleşen mucize! Türkiye o anlara kilitlendi! Kadir, annesini ararken babasını da buldu
02.09.2022 12:00

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesine kavuştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Kadir'in annesi Nuray Talan’ı 1 gün içinde bulan Esra Erol'un Kadir’e bir sürprizi daha vardı. Kadir’in hiç görmediği babası canlı yayındaydı. Baba Hikmet, “Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddebilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun.” diyerek oğlundan özür diledi.

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Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti.

Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu.

Dünkü canlı yayında ise Esra Erol'un Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası canlı yayındaydı. Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü. Baba Hikmet, "Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddebilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun." diyerek geçmişte yaptığı hatadan dolayı Kadir'den özür diledi.

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