Esra Erol'da canlı yayınında peş peşe gerçekleşen mucize! Türkiye o anlara kilitlendi! Kadir, annesini ararken babasını da buldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesine kavuştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Kadir'in annesi Nuray Talan’ı 1 gün içinde bulan Esra Erol'un Kadir’e bir sürprizi daha vardı. Kadir’in hiç görmediği babası canlı yayındaydı. Baba Hikmet, “Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddebilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun.” diyerek oğlundan özür diledi.