ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 13 Haziran 2022 | Torunu için DNA istemişti, Hatice kaynanadan olay sözler!

Atv canlı yayın Esra Erol'da programında neler oluyor? Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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