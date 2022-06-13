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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 13.06.2022 16:55
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    • 13.06.2022 16:56
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 13 Haziran 2022 | Torunu için DNA istemişti, Hatice kaynanadan olay sözler!

    Atv canlı yayınında saat 16.00'da hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da programında bugün, karısını kanserden kaybedip evlenen ve hayatının kabusunu yaşayan Hasan Amca'nın dramı, ve kaynana Hatice yer alıyor. Torunu için DNA istemişti, Hatice kaynana neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol'da programında neler oluyor? Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Karısını kanserden kaybedip evlenen ve hayatının kabusunu yaşayan Hasan Amca'nın dramı...

    Torunu için DNA istemişti, Hatice kaynana neler anlatacak?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 13 Haziran 2022 | Torunu için DNA istemişti, Hatice kaynanadan olay sözler!
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