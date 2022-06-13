Hakim final mi, bitiyor mu? Açıklama geldi! Ozan öldü mü? Hakim dizisi neden final yaptı?

ATV'de yayınlanan Hakim dizisi hakkında kritik karar verildi. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki dizi 10. bölümüyle son kez seyirci karşısına çıkacak. Peki Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yapıyor? Açıklama geldi! Ozan öldü mü?
HAKİM DİZİSİ BUGÜN FİNAL Mİ YAPACAK, BİTECEK Mİ?
Hakim dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Açıklama geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı dizi bu akşam son kez yayınlanacak.
HAKİM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir...
Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder.
Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?