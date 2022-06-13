Hakim final mi, bitiyor mu? Açıklama geldi! Ozan öldü mü? Hakim dizisi neden final yaptı?

ATV'de yayınlanan Hakim dizisi hakkında kritik karar verildi. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki dizi 10. bölümüyle son kez seyirci karşısına çıkacak. Peki Hakim final mi, bitiyor mu? Hakim dizisi neden final yapıyor? Açıklama geldi! Ozan öldü mü?