Esra Erol acılı annenin sesine kulak verdi! Ancak yaşanılanlar herkesi şaşkına çevirdi! Telefonda çığlıklar attı

Esra Erol'da programına başvuran bir çocuk annesi Şenay Uysal, "10 yaşındaki kızım Fatma Uysal 23 Mart'ta ortadan kayboldu" diyerek yardım istedi.
Şenay Hanım, Antalya'daki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan kızı Fatma'nın neden kaçtığını bilmediğini belirterek "Bazı sorunlar oldu, yanlış şeyler yapmasın diye telefonu elinden aldık. İhtiyaç duyduğunda babasının telefonunu kullanıyordu. O da 'Annem telefonumu aldı ama ben hak ettim' diyordu. Son dönemlerde çok agresifti" ifadelerini kullandı.
19 YAŞINDAKİ FATMA'YI ESRA EROL BULDU!
Esra Erol, canlı yayında Fatma Uysal'ı bulduğunu açıkladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Fatma Hanım'ın söyledikleri ise herkesi şoke etti.