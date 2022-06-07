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    • 07.06.2022 20:20
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    • 07.06.2022 20:29
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    Esra Erol acılı annenin sesine kulak verdi! Ancak yaşanılanlar herkesi şaşkına çevirdi! Telefonda çığlıklar attı

    İlgiyle takip edilen Esra Erol’da programına başvuran bir çocuk annesi Şenay Uysal, “10 yaşındaki kızım Fatma Uysal 23 Mart’ta ortadan kayboldu” diyerek yardım istedi. Atv ekranlarında yayınlanan programa anlattıklarıyla damga vuran Şenay Hanım, kızının neden evden kaçtığını bilmediğini sözlerine ekleyerek “Bazı yanlış şeyler yapacak diye telefonunu elinden almıştık” dedi. Esra Erol’un ulaştığı Fatma Uysal ise telefonda çığlık atarak söyledikleriyle herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Telefonda çığlıklar attı!

    Esra Erol'da programına başvuran bir çocuk annesi Şenay Uysal, "10 yaşındaki kızım Fatma Uysal 23 Mart'ta ortadan kayboldu" diyerek yardım istedi.

    Şenay Hanım, Antalya'daki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan kızı Fatma'nın neden kaçtığını bilmediğini belirterek "Bazı sorunlar oldu, yanlış şeyler yapmasın diye telefonu elinden aldık. İhtiyaç duyduğunda babasının telefonunu kullanıyordu. O da 'Annem telefonumu aldı ama ben hak ettim' diyordu. Son dönemlerde çok agresifti" ifadelerini kullandı.

    19 YAŞINDAKİ FATMA'YI ESRA EROL BULDU!
    Esra Erol, canlı yayında Fatma Uysal'ı bulduğunu açıkladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Fatma Hanım'ın söyledikleri ise herkesi şoke etti.

        Fatma Uysal, "Neden beni arıyorsunuz? Ben hiçbirinizi görmek istemiyorum. Siz beni neden rahat bırakmıyorsunuz? Huzursuzluktan başka hiçbir şey vermediniz bana" şeklinde konuştu.

        Telefonda "İstemiyorum" diye çığlık atan Fatma'nın ardından yanındaki kişi söz hakkı alarak "Fatma ile çok uzun süredir arkadaş değiliz. Arkadaşımın kız arkadaşı. Kayıp olduğunu bilmiyordum. Konuyu da bilmiyorum, siz bana anlatırsanız. Bir yandan Fatma'yı sakinleştirmeye çalışıyorum" dedi. Fatma'nın arkadan çığlık sesleri gelirken arkadaşı, telefonu kapattı.

        Kızına "Biz seni çok seviyoruz. Dön ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" diyerek eve dönmesi için çağrıda bulunan Şenay, "Kızımın psikolojik sorunları var, onu tedavi ettiremiyorum. Hal ve hareketlerinden dolayı yasaklı madde kullandığını düşüyorum. Biz bir şey dediğimiz de yanlış anlıyor ve ters tepki veriyor" şeklinde konuştu.

            DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ!
            Şenay Hanım, kızının daha önce de evden kaçtığını belirterek "1 ay önce evden ayrıldı. Polise bildirmişti. 3-4 gün sonra kendisi geldi. Bir ya sonra tekrar kaçtı" dedi.

            Öte yandan Fatma Uysal'ın en son Samsun'un Atakum ilçesinde görüldüğü öğrenildi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol acılı annenin sesine kulak verdi! Ancak yaşanılanlar herkesi şaşkına çevirdi! Telefonda çığlıklar attı
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