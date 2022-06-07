Esra Erol acılı annenin sesine kulak verdi! Ancak yaşanılanlar herkesi şaşkına çevirdi! Telefonda çığlıklar attı

Kızına "Biz seni çok seviyoruz. Dön ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" diyerek eve dönmesi için çağrıda bulunan Şenay, "Kızımın psikolojik sorunları var, onu tedavi ettiremiyorum. Hal ve hareketlerinden dolayı yasaklı madde kullandığını düşüyorum. Biz bir şey dediğimiz de yanlış anlıyor ve ters tepki veriyor" şeklinde konuştu.