Esra Erol’da stüdyosunu aşk sardı! Milyonların önünde haykırdı “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?”

Esra Erol'da programına başvuran Ufuk İçler, "Ben işteyken, eşimi aldılar götürdüler.
Benim çocuğum 2 yaşında, ben sadece 2 ay tanıyabildim. Eşimin annesi bizi ayırdı" dedi.
Canlı yayına telefonla bağlanan Şule İçler'in annesi Gülseren Yolcu da damadının iddialarını yalanlayarak "Ben ayırmadım. Benim kızım düşük tehlikesi olduğu için kaynanası arayıp beni çağırdı. Kocası hastaneye götürmedi, ben götürdüm. O bakamadı diye ben yanıma aldım" ifadelerini kullandı.
KARI-KOCA KARŞI KARŞIYA!
Ufuk Bey, bugünkü canlı yayında eşi Şule İçler ile yüzleşti. "Karımı çok seviyorum" diyen Ufuk Bey barışmak isterken Şule Hanım, tam aksini söyledi. Eşini karşısında gören ve yanına gitmek için kendisini zor tutan Ufuk Bey "Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule? Kimseyi dinleme, kalbinin sesini dinle. Ben kaç yıl seni bekledim. Bak bir tane çocuğumuz var. Ne olursun barışalım, ayrılmayalım. Ben senin her istediğini yaptım" şeklinde konuştu.