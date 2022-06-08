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    • Televizyon
    • 08.06.2022 20:25
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    • 08.06.2022 20:37
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    Esra Erol’da stüdyosunu aşk sardı! Milyonların önünde haykırdı “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ufuk İçler, eşi Şule İçler’i çok sevdiğini belirterek barışmak için yardım istedi. 2 yaşında bir çocukları olan İçler çifti, bugünkü canlı yayında yüzleşti. “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?” diyen Ufuk İçler, canlı yayında adeta eşine yalvardı. Ufuk Bey’in o anları sosyal medyaya da damga vurdu. İşte detaylar...

    “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?”

    Esra Erol'da programına başvuran Ufuk İçler, "Ben işteyken, eşimi aldılar götürdüler.

    Benim çocuğum 2 yaşında, ben sadece 2 ay tanıyabildim. Eşimin annesi bizi ayırdı" dedi.

    Canlı yayına telefonla bağlanan Şule İçler'in annesi Gülseren Yolcu da damadının iddialarını yalanlayarak "Ben ayırmadım. Benim kızım düşük tehlikesi olduğu için kaynanası arayıp beni çağırdı. Kocası hastaneye götürmedi, ben götürdüm. O bakamadı diye ben yanıma aldım" ifadelerini kullandı.

    KARI-KOCA KARŞI KARŞIYA!
    Ufuk Bey, bugünkü canlı yayında eşi Şule İçler ile yüzleşti. "Karımı çok seviyorum" diyen Ufuk Bey barışmak isterken Şule Hanım, tam aksini söyledi. Eşini karşısında gören ve yanına gitmek için kendisini zor tutan Ufuk Bey "Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule? Kimseyi dinleme, kalbinin sesini dinle. Ben kaç yıl seni bekledim. Bak bir tane çocuğumuz var. Ne olursun barışalım, ayrılmayalım. Ben senin her istediğini yaptım" şeklinde konuştu.

        Şule Hanım, eşinin "Parmağındaki yüzükler nerede?" sorusuna "Seni aradığımda açmadığın için çocuğuma bez almak için sattım" karşılığına verdi.

        Şule Hanım, evden gitme nedenini de şöyle açıkladı: "Boşanma davamız var, Ufuk başımda nöbet tutuyor. Boşanmamak için ikna etmiyor çalışıyor. Ben ona kendisini düzelmesini, boşanmayacağını söyledim. Ancak o hep ailesinin sözüyle devam etti. Ailesine bir yerden sonra dur demedini istedim, yapamadı"

        Her iki taraf da birbirlerini ailelerine söz geçirememekle suçlarken Şule Hanım, eşinin "Karım bana boşanalım ama aynı evde yaşayalım dedi" sözlerini de yalanladı.

            Şule Hanım, Ufuk Bey'in "Çocuğumun dünyaya geldiğini sosyal medyadan öğrendim" sözleri üzerine "Annem kayınvalidemi arayıp haber vermiş. Kayınvalidem de 'Sen kapat, ben hemen Ufuk'u arayayım' demiş. Ufuk işten izin alıp parası gitmesin diye haber vermemiş. Ufuk'u da aradık açmadı" dedi.

            Ufuk Bey ise olan bitenden haberi olmadığını ve cevapsız çağrı görmediğini söyledi. Şule Hanım da eşinin ailesinin 'Çok boşanmak istiyorsan dava aç' sözleri üzerine mahkemeye başvurduğunu ve dava açtığını söyledi.

            Ayrılmak istediğini söyleyen Şule Hanım ise "Ailesi olmasa mutlu olurduk. Evine bakan bir eş, bana kesinlikle zarar vermez. Ancak onun yanında güvende hissetmiyorum çünkü ailesi şunu yap derse yapar. Ama ailesi olmasa her dediğimi yapar. Kendini savunsun, bir birey olsun" ifadelerini kullandı.
                Etnospor
                Haberler Televizyon Esra Erol’da stüdyosunu aşk sardı! Milyonların önünde haykırdı “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?”
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