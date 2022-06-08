Esra Erol’da stüdyosunu aşk sardı! Milyonların önünde haykırdı “Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule?”

KARI-KOCA KARŞI KARŞIYA!

Ufuk Bey, bugünkü canlı yayında eşi Şule İçler ile yüzleşti. "Karımı çok seviyorum" diyen Ufuk Bey barışmak isterken Şule Hanım, tam aksini söyledi. Eşini karşısında gören ve yanına gitmek için kendisini zor tutan Ufuk Bey "Ferhat gibi dağları mı deleyim Şule? Kimseyi dinleme, kalbinin sesini dinle. Ben kaç yıl seni bekledim. Bak bir tane çocuğumuz var. Ne olursun barışalım, ayrılmayalım. Ben senin her istediğini yaptım" şeklinde konuştu.