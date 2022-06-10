Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 10.06.2022 19:55
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    • 10.06.2022 20:10
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    ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ufuk İçler, eşi Şule İçler'le barışmak için yardım istedi. İlerleyen günlerde canlı yayında yüzleşen çiftin iddiaları kafa karıştırırken Ufuk Bey barışma konusundaki ısrarını sürdürdü. Çift, bugünkü canlı yayında ise Şule Hanım’ın annesi Gülseren Yolcu ile yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda Şule Hanım’ın “Kayınvalidem beni iç çamaşırıyla sokağa attı” sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Şule Hanım’ın anneannesinin sözleri ise “Üvey babası Şule'ye cinsel istismarda mı bulundu?” sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

    Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?

    Eşi Şule İçler'le barışmak için her yolu deneyen Ufuk İçler, soluğu Esra Erol'da programında aldı. Şule ve Ufuk'un evliliği sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Instagram kullanıcıları, Şule ve Ufuk'un barışması için açılan ankete cevap vererek programa katkıda bulundu.

    "O DA BENİ SEVİYOR"
    Eşi Şule İçler ile uzaktan akraba olduklarını dile getiren Ufuk İçler, karısına aşık olduğunu dile getirdi. Ufuk İçler, "Ben onun için her şeyi yaparım. O da beni seviyor ama söyleyemiyor" dedi. Konuşmayı dahi Şule sayesinde öğrendiğini ifade eden Ufuk, karısıyla barışmak istediğini vurguladı.

    Şule'ye hiçbir zaman kötü söz söylemediğini anlatan Ufuk İçler, "Ben karımdan korkuyorum" sözleriyle herkesi şaşırttı.

        Kocasının sözleri karşısında çoğu zaman gülümsemekle yetinen Şule İçler ise barışmaya yanaşmadı. Ufuk İçler'i sevmediğini vurgulayan genç kadın, "Sen bana aşık olabilirsin ama ben senden soğudum. Seni istemiyorum" sözlerini kullandı.

        "BENİ İÇ ÇAMAŞIRIYLA SOKAĞA ATTI"
        Çift, bugünkü canlı yayında ise Şule Hanım'ın annesi Gülseren Yolcu ile yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda Şule Hanım'ın "Kayınvalidem beni iç çamaşırıyla sokağa attı sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

        Ufuk Bey'in annesi Şükran Hanım da canlı yayına bağlanarak Şule Hanım'ın iddialarını yalanladı. Olayların Şule Hanım'ın anlattıklarının aksi yönünde geliştiğini dile getiren Şükran Hanım, "Şule kendini sokağa attı" dedi.

            Şule Hanım'ın anneannesi Hamiyet Hanım ise canlı yayına bağlanarak şoke eden açıklamalar yaptı.

            Hamiyet Hanım, "Kızım Gülseren olmasaydı Şule ve Ufuk'un ilişkileri devam ederdi. Üvey babanın yüzünden dağıldı bunlar" diye konuştu.

            Hamiyet Hanım'ın kızına yönelttiği "Senin kocanın ne işi vardı gecenin 4'ünde Şule'nin evinde?" sorusu herkesi şaşkına çevirdi. Ufuk Bey de "Kapıları kırdı. Kendisi kapıları kırmış. Yeni kapı taktırdım" diyerek olayı doğruladı.
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            Haberler Televizyon Şebnem Dönmez’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı o da kendisi gibi çok ünlüymüş! Meğer 9 Kere Leyla, Neredesin Firuze...
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