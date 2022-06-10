Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?

"O DA BENİ SEVİYOR"

Eşi Şule İçler ile uzaktan akraba olduklarını dile getiren Ufuk İçler, karısına aşık olduğunu dile getirdi. Ufuk İçler, "Ben onun için her şeyi yaparım. O da beni seviyor ama söyleyemiyor" dedi. Konuşmayı dahi Şule sayesinde öğrendiğini ifade eden Ufuk, karısıyla barışmak istediğini vurguladı.