KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT1 yayın akışı

Kara Tahta izleyicileri yeni bölümü heyecanla beklerken kötü haber geldi. 30 Mart 2022 tarihi itibariyle TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kara Tahta'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışı içerisinde yer almıyor. Son olarak dizinin 4. Bölümü izleyici karşısına çıkmıştı. 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TRT1 yayın akışı...