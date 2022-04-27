KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT1 yayın akışı

Kara Tahta izleyicileri yeni bölümü heyecanla beklerken kötü haber geldi. 30 Mart 2022 tarihi itibariyle TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kara Tahta'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışı içerisinde yer almıyor. Son olarak dizinin 4. Bölümü izleyici karşısına çıkmıştı. 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TRT1 yayın akışı...
KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Kara Tahta dizisi bu akşam yayınlanmayacak. İşte 27 Nisan yayın akışı:
27 NİSAN ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
15:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
18:30 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:40 Kadir Gecesi Özel
00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
02:10 Ramazan Günlüğü
KARA TAHTA BU AKŞAM NEDEN YOK?
Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı TRT1 dizisi Kara Tahta'nın çekimlerine Andıç'ın başına gelen kaza nedeniyle ara verildi.
Andıç'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri esnasında sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süre ile ara verildiğini, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Açıklamaya göre yeni bölümün 4 ya da 11 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.