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    • 27.04.2022 18:36
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    • 27.04.2022 18:36
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    KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT1 yayın akışı

    TRT 1'in çiçeği burnunda dizisi Kara Tahta'dan üzen haber geldi. Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizi çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Nedeni ise başrol oyuncusu Furkan Andıç'ın hastanelik olması. Kara Tahta'nın takipçileri TRT 1 yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyince araştırmalara koyuldu. Peki KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Çarşamba TRT1 yayın akışı ve diğer detaylar...

    KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kara Tahta izleyicileri yeni bölümü heyecanla beklerken kötü haber geldi. 30 Mart 2022 tarihi itibariyle TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kara Tahta'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışı içerisinde yer almıyor. Son olarak dizinin 4. Bölümü izleyici karşısına çıkmıştı. 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TRT1 yayın akışı...

    KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kara Tahta dizisi bu akşam yayınlanmayacak. İşte 27 Nisan yayın akışı:

    27 NİSAN ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:45 Bir İyilik Hikayesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    15:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    18:30 Ana Haber

    18:50 İddiaların Aksine

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    22:40 Kadir Gecesi Özel

    00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    02:10 Ramazan Günlüğü

    KARA TAHTA BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı TRT1 dizisi Kara Tahta'nın çekimlerine Andıç'ın başına gelen kaza nedeniyle ara verildi.

    Andıç'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri esnasında sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.

    YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süre ile ara verildiğini, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Açıklamaya göre yeni bölümün 4 ya da 11 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.

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    Haberler Televizyon KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 27 Nisan Kara Tahta neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT1 yayın akışı
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