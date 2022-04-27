İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU? 27 Nisan İbo Show neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Star TV yayın akışı

Star TV'nin ilgi ile takip edilen programı İbo Show yeni bölümüyle heyecanla bekleniyordu. Fragmanı da yayınlanmayan programın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Her hafta farklı ünlü isimlerin konuk olduğu program bu hafta neden yayınlanmıyor? Haberimizde tüm bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Peki İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU? 27 Nisan İbo Show neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...