İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU? 27 Nisan İbo Show neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Star TV yayın akışı

Star TV'nin ilgi ile takip edilen programı İbo Show yeni bölümüyle heyecanla bekleniyordu. Fragmanı da yayınlanmayan programın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Her hafta farklı ünlü isimlerin konuk olduğu program bu hafta neden yayınlanmıyor? Haberimizde tüm bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Peki İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU? 27 Nisan İbo Show neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
27 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
22:15 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU?
27 Nisan 2022 Çarşamba yayın akışına bakıldığında saat 20:00'da Kolonya Cumhuriyeti filminin yayınlanacağı görülüyor. Buna göre İbo Show bu hafta yayınlanmayacak.
İBO SHOW BU HAFTA NEDEN YOK?
Programın resmi sosyal medya hesaplarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.