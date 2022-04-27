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    • Magazin
    • 27.04.2022 09:41
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    • 27.04.2022 09:41
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    Henüz 5 bölüm yayınlanmıştı! Kara Tahta dizisinin çekimleri durdu! Sette ambulans sirenleri çaldı Furkan Andıç hastanelik oldu! İşte ilk açıklama

    ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı. Dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören TRT 1'in iddialı dizisi Geçmişte yarım kalmış olan bir aşkın hikayesini konu ediniyor. Kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi ünlü oyuncuları barındıran Kara Tahta dizisinin çekimleri de Edirne'de gerçekleştiriliyor. İddialı dizide Atlas karakterine hayat veren Furkan Andıç'ın başına kötü bir olay geldi. Peki neler oldu?

    takvim.com.tr
    Kara Tahta dizisinin çekimleri durdu!

    Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Kara Tahta dizisi 5. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki diziden yeni bölüm beklerken kötü bir haber geldi. TRT1'in yeni iddialı dizisi olan Kara Tahta'nın çekimleri durdu. Nedeni ise Furkan Andıç'ın hayranlarını derinden üzdü. Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanelik olan ünlü oyuncu hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Öte yandan yapımcıdan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

    KARA TAHTA DİZİSİNDE KORKU DOLU ANLAR!

    Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Kara tahta dizisinin çekimlerinde korku dolu anlar yaşandı. "Atlas" karakterine hayat veren Furkan Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı.

    FURKAN ANDIÇ HASTANELİK OLDU!

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun yaptığı ani bir hareket hastanelik etti. Sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hemen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.

    YAPIMCIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

    Doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.

        KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir hikaye işlenecek. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder.

        "Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

        Atlas karakteri ile Irmak, okul yıllarında aşk yaşayan ama sonra birbirlerinden kopan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski aşık olarak hikayede yer alacak. İki aşığın yıllar önce bir şekilde ayrıldıkları, Atlas'ın gittiği ve Irmak'ın çok acı çektiği anlaşılmakta dizinin ilk fragmanında. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından, dönmeyeceğini düşünülen Atlas, doğup büyüdüğü yere geri dönüyor ve Irmak ile yeniden karşılaşıyor. Büyük bir öfke ile çekip gittiği anlaşılan Atlas'ın hikayesi merak konusu. Bir öğretmeni oynayacak olan Atlas, geri döndüğü kasabasında öğretmenlik yapacak.

        KARA TAHTA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. İlk bölümüyle birlikte reytinglerde nasıl bir sonuç alacağı konuşulan TRT'nin iddialı yeni dizisi Kara Tahta'nın merak edilen detaylı oyuncu kadrosu;

        Furkan Ardıç – Atlas

        Miray Daner – Irmak

        Cengiz Bozkurt – Arif Hoca

        Kerem Arslanoğlu – Bekir

        Selen Uçer – Münevver

        Çiçek Dilligil – Sevgi

        Mine Tüfekçioğlu – Ülfet

        Nizam Namidar – Hikmet

        Onur Durmaz – Cafer

        Taylan Meydan – İskender

        Eylül Uğan – Aylin
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        Haberler Magazin Henüz 5 bölüm yayınlanmıştı! Kara Tahta dizisinin çekimleri durdu! Sette ambulans sirenleri çaldı Furkan Andıç hastanelik oldu! İşte ilk açıklama
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