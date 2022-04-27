Henüz 5 bölüm yayınlanmıştı! Kara Tahta dizisinin çekimleri durdu! Sette ambulans sirenleri çaldı Furkan Andıç hastanelik oldu! İşte ilk açıklama

KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir hikaye işlenecek. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder.

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

Atlas karakteri ile Irmak, okul yıllarında aşk yaşayan ama sonra birbirlerinden kopan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski aşık olarak hikayede yer alacak. İki aşığın yıllar önce bir şekilde ayrıldıkları, Atlas'ın gittiği ve Irmak'ın çok acı çektiği anlaşılmakta dizinin ilk fragmanında. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından, dönmeyeceğini düşünülen Atlas, doğup büyüdüğü yere geri dönüyor ve Irmak ile yeniden karşılaşıyor. Büyük bir öfke ile çekip gittiği anlaşılan Atlas'ın hikayesi merak konusu. Bir öğretmeni oynayacak olan Atlas, geri döndüğü kasabasında öğretmenlik yapacak.