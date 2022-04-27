Henüz 5 bölüm yayınlanmıştı! Kara Tahta dizisinin çekimleri durdu! Sette ambulans sirenleri çaldı Furkan Andıç hastanelik oldu! İşte ilk açıklama

Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Kara Tahta dizisi 5. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki diziden yeni bölüm beklerken kötü bir haber geldi. TRT1'in yeni iddialı dizisi olan Kara Tahta'nın çekimleri durdu. Nedeni ise Furkan Andıç'ın hayranlarını derinden üzdü. Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanelik olan ünlü oyuncu hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Öte yandan yapımcıdan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...
KARA TAHTA DİZİSİNDE KORKU DOLU ANLAR!
Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Kara tahta dizisinin çekimlerinde korku dolu anlar yaşandı. "Atlas" karakterine hayat veren Furkan Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı.
FURKAN ANDIÇ HASTANELİK OLDU!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun yaptığı ani bir hareket hastanelik etti. Sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hemen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.
YAPIMCIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.