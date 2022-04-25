Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 28.04.2022 13:01
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    • 28.04.2022 13:03
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    MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 28 Nisan 2022 | 58 yaşındaki Aysel Gülmez'e ne oldu?

    Yayla evinde çoban cinayeti! Bir yanda ailesi, diğer yanda komşuları... Suçlamalar, söylentiler, silah tartışması! Durmuş Yanmaz'ın katili kim? 2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Çiftlik evi, kavgalı olduğu komşu... Aysel Gülmez'e ne oldu? Bir annenin evlat mücadelesi! 22 yıl görmedi, 9 yıl haber alamadı. Canlı yayında son bulan endişe! Ömer Ömerova çeyrek asır sonra annesinin karşısında! Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Müge Anlı'da.

    Müge Anlı’da SON BÖLÜM İZLE 28 Nisan

    Müge Anlı son bölüm izle... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Yayla evinde çoban cinayeti! Bir yanda ailesi, diğer yanda komşuları... Suçlamalar, söylentiler, silah tartışması! Durmuş Yanmaz'ın katili kim?

    2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Çiftlik evi, kavgalı olduğu komşu... Aysel Gülmez'e ne oldu?

        Bir annenin evlat mücadelesi! 22 yıl görmedi, 9 yıl haber alamadı. Canlı yayında son bulan endişe! Ömer Ömerova çeyrek asır sonra annesinin karşısında!

        Yayla evinde öldürülen çoban, tek görgü tanığı, yanıt arayan sorular, çarpıcı ifadeler, husumet! Durmuş Yanmaz'ın katili kim?

        Türkiye'de doğdu Fransız bir aileye evlatlık verildi.
            Derece yaptılar ödülü kazandılar
            Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 28 Nisan 2022 | 58 yaşındaki Aysel Gülmez'e ne oldu?
                SON DAKİKA