Akça Hatun'un sadece 4 bölümü kaldı gidiyor! Alparslan Büyük Selçuklu'da vedası yüreklere kor gibi düşecek! Bu son ona yakışmadı

Sezon finali yapmaya hazırlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde büyük yıkım. Senaryo baştan aşağı değişecek. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrolünde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi 27. bölümde sezon finali yapacak. Evcen'in ise yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer almayacağı iddia edildi. Akça Hatun'un artık sonu geldi. İşte yeni gelişmenin detayları...
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yönetmenliğini Sedat İnci yaparken, senaryosunu daEmre Konuk kaleme alıyor. İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan dizide yeni gelişmeler peşi sıra yaşanıyor.
AKÇA HATUN'A VEDA!
Dizide Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakteri iddiaya göre ölecek. Evcen'de diziden ayrılacak.
SEZON FİNALİNE SAYILI BÖLÜM KALDI
25 Nisan'da 23. bölümü yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27. bölümde sezon finali yapacağı konuşuluyor. Akli Film imzalı dizide yeni sezon için Akça Hatun'un rolünün biteceği Evcen'in de yeni sezonda başka bir yapım ile yeni bir hikaye için anlaşmak üzere olduğu gelen kulis haberleri arasında yerini aldı.
OYUNCULUĞU BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI
Oğlu Karan'ın doğumu sonrasında uzunca bir süre setlerden uzak duran ve daha sonrasında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için Barış Arduç ile partner olan Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakteri oldukça sevilmişti.