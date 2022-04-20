SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranıyordu! 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan’ın cesedi bulundu! En son o noktada telefonu sinyal vermişti

İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan, geçen hafta cuma günü tamamladığı gece nöbeti görevinin ardından kayıplara karışmıştı. Tam 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı aramada eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları başlatılmıştı. Bugün çalışmalar kapsamında genç Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı.