SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranıyordu! 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu! En son o noktada telefonu sinyal vermişti
Müge Anlı'da aranıyordu! Son dakika haberine göre; 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu! 10 yıldır birlikte olduğu Büşra Aslan ile 7 ay önce evlenen Muhammet Aslan, eşine 'günaydın' mesajı attıktan sonra eve gelirken kayıplara karıştı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında didik didik aranan Muhammet Aslan için özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekipleri devreye girmişti. Genç hemşirenin telefonunun son sinyalinin alındığı Sultangazi Kent Ormanı'nda yapılan arama çalışmalarından gelen sonuç, aileyi kahretti.
EN SON O NOKTADA TELEFONU SİNYAL VERMİŞTİ
Müge Anlı'da aranıyordu! 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'dan son dakika haberi geldi.
Genç hemşirenin cesedi bulundu!
İstanbul'da gece nöbetinden çıktıktan sonra 7 gündür kendisinden ahber alınamayan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'ın cansız bedeni Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. Genç hemşirenin bulunması için özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerince kent ormanında arama çalışmaları yapılıyordu.
İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan, geçen hafta cuma günü tamamladığı gece nöbeti görevinin ardından kayıplara karışmıştı. Tam 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı aramada eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları başlatılmıştı. Bugün çalışmalar kapsamında genç Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı.
"DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"
6 gün önce kayıplara karışan Muhammet Aslan, Atv Müge Anlı canlı yayınında didik didik arandı. Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı.