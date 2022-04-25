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    • Televizyon
    • 25.04.2022 12:51
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    • 25.04.2022 12:51
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    Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

    Televizyon programlarını yakından takip eden izleyiciler Survivor All Star eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışması fenomen olmaya ve her bölümü heyecanla takibe devam ediliyor. Yine bir dokunulmazlık oyunu vardı ve sonrasında kaybeden taraf içlerinden bir ismi söylemek durumunda kaldı. Peki 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

    takvim.com.tr
    Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

    Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor her bölümü heyecan dolu ve dokunulmazlık oyunları büyük önem taşıyor, eleme adayları merak ediliyor. Dün akşam izlemeyi kaçıranlar kimlerin eleme adayı olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. Survivor'da 24 Nisan Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'ın dün akşamki 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

    Öte yandan dokunulmazlık sembolü 4/4 yapıp final sayısını alan Ogeday'a verildi.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı.

    En fazla oyu alan Barış haftanın 3. eleme adayı seçildi.

    Cuma akşamı yapılan ada konseyinde ilk eleme adayı ünlüler takımından Gökhan olmuştu. Gönüllülerde dün akşam yapılan oylama ile 2. eleme adayı da Evrim seçildi.

        SURVİVOR YOKLUK ADASI KURALLARI NELER?

        Survivor'da eleme adayı olan isimler yokluk adasına gidiyor.

        Yokluk adasına giden yarışmacı, hem burada 24 saat boyunca yalnız kalıyor hem de yanında yalnızca battaniye olduğu için bu zor koşulla baş etmeye çalışıyor.

        Yokluk adasına giden yarışmacı bir battaniye ve tahta parçası ile 24. saati yalnız geçirmek durumunda kalıyor. Ne başka bir yarışmacı ne de programın teknik ekibinden kimse bulunmuyor.

        Survivor yokluk adasına Yarışmacılar burada 24 saat tek başına kalmak durumunda olacak.
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