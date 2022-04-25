Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

SURVİVOR YOKLUK ADASI KURALLARI NELER?

Survivor'da eleme adayı olan isimler yokluk adasına gidiyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı, hem burada 24 saat boyunca yalnız kalıyor hem de yanında yalnızca battaniye olduğu için bu zor koşulla baş etmeye çalışıyor.

Yokluk adasına giden yarışmacı bir battaniye ve tahta parçası ile 24. saati yalnız geçirmek durumunda kalıyor. Ne başka bir yarışmacı ne de programın teknik ekibinden kimse bulunmuyor.

Survivor yokluk adasına Yarışmacılar burada 24 saat tek başına kalmak durumunda olacak.