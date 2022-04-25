Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor her bölümü heyecan dolu ve dokunulmazlık oyunları büyük önem taşıyor, eleme adayları merak ediliyor. Dün akşam izlemeyi kaçıranlar kimlerin eleme adayı olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. Survivor'da 24 Nisan Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'ın dün akşamki 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
Öte yandan dokunulmazlık sembolü 4/4 yapıp final sayısını alan Ogeday'a verildi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı.
En fazla oyu alan Barış haftanın 3. eleme adayı seçildi.
Cuma akşamı yapılan ada konseyinde ilk eleme adayı ünlüler takımından Gökhan olmuştu. Gönüllülerde dün akşam yapılan oylama ile 2. eleme adayı da Evrim seçildi.